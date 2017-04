Regno Unito: se è un cane o un gatto a insegnare, gli studenti sono più bravi

Un cane può diventare un insegnante? Sembra proprio di sì, almeno stando a quello che sta succedendo nel Regno Unito, dove è stato lanciato il “learning support dog”, cioè il cane che aiuta a imparare. Ma andiamo per ordine. In Inghilterra, si sa, i cani sono una realtà sociale, e l’amore verso gli animali da compagnia è un dato di fatto. Non a caso, lì è nata una scuola molto particolare, la prima nel suo genere. Si chiama Dogs helping kids (Dhk) ed è un'associazione di beneficenza il cui scopo è istruire, sostenere e assistere bambini e adolescenti attraverso l'addestramento di cani per farli lavorare nelle scuole come figure educative. Gli scopi dichiarati sono proprio riuscire a far progredire il livello accademico, accrescere le capacità di lettura, calmare i comportamenti eccessivi degli studenti, migliorare le qualità relazionali, aumentare la fiducia negli insegnanti e nell’ambiente scolastico, insegnare il senso di responsabilità e il rispetto motivando gli alunni disattenti o portati alla menzogna.

Un cane insegnante per studenti migliori

Il gatto insegnante di Cambridge