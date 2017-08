Lutto in Salvaiciclisti. L’addio a Luca Canonici e le nuove battaglie

Luca Canonici doveva partecipare ad un evento collegato alla Settimana europea della mobilità sostenibile ad Ancona, la sua città, il 19 settembre. L'evento però è stato rinviato a data da destinarsi. "Come mai?" chiedono sulla pagina dell'evento, "lutto improvviso, purtroppo..." la laconica risposta. Pare che Luca Canonici stesse tornando in motorino proprio per questioni legate all’evento a cui avrebbe voluto partecipare. Invece è stato investito da un automobilista che ha tentato di soccorrerlo quando nel frattempo è sfrecciata un'altra macchina che lo ha travolto, uccidendolo.

Luca Canonici. Le immagini sono prese dalla sua pagina Facebook.

"Luca aveva ideato il nostro logo. Luca era un cittadino che amava spostarsi in bicicletta e da anni era impegnato per promuovere un nuovo modello di mobilità" hanno scritto sul sito del movimento #Salvaiciclisti che ora rimpiange uno dei suoi attivisti della prima ora. Alcuni, tra cui il sito di Salvaiciclisti, hanno messo il logo sottosopra ("perché così ci sentiamo da quando abbiamo appreso questa terribile notizia"), altri hanno messo su facebook anche una barra nera sul logo in segno di lutto.