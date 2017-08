San Paolo, la megalopoli brasiliana che vuol diventare bike-friendly

San Paolo si sta trasformando in una città amica delle biciclette. Il 28 giugno è stata inaugurata la ciclovia sulla Avenida Paulista, snodo centrale di San Paolo e una delle vie più conosciute di tutto il Brasile e non solo. Con l'occasione il viale è stato chiuso al traffico, permettendo ai cittadini di pedalare e camminare su tutta la carreggiata. Migliaia di persone hanno partecipato a una giornata trasformata per l'occasione in una festa. Perché San Paolo fino a poco tempo aveva tutt'altro che un approccio bike-friendly. La ciclovia sfrutta in buona parte lo spazio divisorio centrale che separa la carreggiata di Avenida Paulista. Il tratto è ancora in corso d'opera, con alcuni lavori ancora in esecuzione. In pochi giorni la ciclabile ha permesso un aumento delle persone che usano la bici su quel percorso che sfiora il 400%. Un'associazione ciclistica locale installerà un contatore per tener conto della crescita dell'utilizzo della ciclabile mese per mese. Gli ottimi risultati e il successo della giornata di inaugurazione hanno spinto l'amministrazione a puntare sulla chiusura al traffico di Avenida Paulista la domenica. Entro il 2016 l'obiettivo è di portare le piste ciclabili di San Paolo fino a 400 km (ecco la mappa delle attuali piste).