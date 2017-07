Germania. Il 35% dell’elettricità viene da rinnovabili

I primi sei mesi del 2017 hanno fatto registrare un leggero aumento della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in Germania. Quota che fa fermare l'ago della bilancia al 35 per cento nel mix energetico, con un incremento del 2,4 per cento rispetto all'anno precedente.

Elettricità da rinnovabili, tutti i numeri della Germania

Che cos'è l'Energiewende