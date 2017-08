La battaglia contro la senape ogm in India è la guerra agli ogm in tutto il mondo

Mentre le lobby dell’industria agrochimica continuano a esercitare forti pressioni sulle istituzioni per accelerare l’approvazione della senape geneticamente modificata (ogm) in India, i movimenti della società civile e gli agricoltori sono scesi in campo per opporre resistenza a questo nuovo prodotto dell’ingegneria genetica. Se approvata, la senape geneticamente modificata diventerebbe il primo ogm presente nella catena alimentare indiana, con gravi conseguenze sociali, sanitarie e ambientali.

Il caso della senape ogm in India

Il futuro del sistema agricolo e alimentare mondiale

La lotta agli ogm in tutto il mondo

La vittoria contro la melanzana ogm in India

Non contro la tecnologia, ma per un dibattito democratico