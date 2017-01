La tegola fotovoltaica integrata per il tetto solare c’è ed è made in Italy

Mentre Elon Musk annunciava il tetto solare marchiato Tesla, in Italia i primi impianti fotovoltaici realizzati a partire da una tegola fotovoltaica, producevano già elettricità da fonti rinnovabili. Insomma, la novità questa volta non arriva dagli Stati Uniti, ma da un'azienda tutta italiana. SolarTeg infatti produce e commercializza già dal 2015 la tegola fotovoltaica integrata made in Italy.

Come si monta

Quanto produce la tegola fotovoltaica