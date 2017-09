Tesla presenta il tetto solare integrato, 100% di energia rinnovabile

Come al solito l'evento è ridondante, reboante, cinematografico, come nello stile di Elon Musk. Infatti dagli studi cinematografici Universal di Los Angeles, il ceo di Tesla Motors ha presentato l'ultima novità in fatto di energie rinnovabili. Un sistema integrato di tegole fotovoltaiche, collegate alla nuova batteria Powerwall 2, capaci di produrre l'energia elettrica per uso domestico e ricaricare l'auto. Tutto marchiato Tesla naturalmente. Precisamente Tesla/SolarCity. Infatti la presentazione arriva a pochi giorni dal voto del consiglio di amministrazione che dovrà decidere se acquistare l'azienda costruttrice di moduli fotovoltaici, di cui Musk è già azionario.

Il tetto solare è integrato, di design, più conveniente

L'unione fa la forza