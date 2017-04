Con “La terra inquieta” l’arte racconta le migrazioni

L'arte, nelle sue forme più distinte - ossia linguaggi espressivi ed esponenti di nazionalità differenti - diventa il mezzo per raccontare, quasi come in una cronaca, ciò che più di ogni altro fenomeno sta cambiando la nostra storia attuale: le migrazioni, protagoniste de "La terra inquieta". Alla Triennale di Milano dal 28 aprile sino al 20 agosto.

Alla Triennale il racconto del fenomeno migratorio

La coscienza della migrazione