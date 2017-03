Housam, il rifugiato siriano che accoglie i profughi ad Atene

“Caro sole, brilla un po’ anche per noi. Qui fa freddo. Non ci lasciano passare, ma non abbiamo alcun posto dove andare”. Housam, ragazzo siriano di 25 anni, era stato immortalato nel campo profughi di Idomeni, alla frontiera tra Grecia e Macedonia, con un cartello in mano, scritto in inglese. Tentava così di far arrivare al mondo la voce delle migliaia di persone bloccate in mezzo al nulla, come lui, dopo viaggi estenuanti scappando da guerra e povertà.

"Cher soleil, brille un peu pour nous, il fait froid ici.." #Idomeni pic.twitter.com/DxOPf7Boy1 — helenesergent (@helenesergent) 16 marzo 2016

60.000 profughi bloccati in Grecia

Il y a un an je rencontrais Housam à Idomeni. Mardi, je l'ai retrouvé par hasard à Athènes. Son histoire, à lire icihttps://t.co/YWz3SfToWO — helenesergent (@helenesergent) 18 marzo 2017

La speranza di poter riprendere gli studi a Parigi