Tesla “sbanca” Wall Street. In borsa vale più dei colossi Ford e GM

Le auto elettriche rappresentano il futuro della mobilità sostenibile e, in un certo senso, anche il presente. Basti pensare come Tesla abbia sorpassato General Motors, diventando la prima casa automobilistica americana per capitalizzazione. Un primato che porta la factory di Elon Musk a superare, quanto a valore in borsa, persino un colosso quale Ford. Un risultato impensabile sino a pochi anni fa.

Tesla vale oltre 51 miliardi di dollari

L’appeal di Tesla ricorda il fenomeno Apple

Prezzi “popolari” per la futura Tesla Model 3

Cresce la fiducia nella mobilità elettrica