“Più di 325mila auto preordinate del valore di 14 miliardi di dollari solo nella prima settimana. Solo il 5 per cento delle ordinazioni riguarda due vetture, il che indica bassi livelli di speculazione”. Musk ha annunciato così sul suo profilo Twitter gli straordinari risultati di vendita ottenuti dalla Model 3, l’elettrica per famiglie presentata in California solo una settimana fa.

Over 325k cars or ~$14B in preorders in first week. Only 5% ordered max of two, suggesting low levels of speculation.