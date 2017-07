Torre dei biancospini, anche Utrecht avrà il suo Bosco Verticale firmato Stefano Boeri

Vincitore del concorso indetto dalla città di Utrecht, nei Paesi Bassi per la costruzione di un nuovo quartiere vicino alla stazione, il progetto di Stefano Boeri architetti, la Torre dei biancospini, sarà un esempio avanzato di integrazione della natura nella città. Un modello perfezionato e di nuova generazione del Bosco Verticale di Milano progettato da Boeri ed eletto nel 2015 il più bel grattacielo del mondo dal Council on tall buildings and urban habitat e dall’Illinois institute of technology di Chicago.

Torre dei biancospini, il Bosco Verticale di Utrecht

Architettura sostenibile e smart