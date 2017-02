Trinity river corridor, a Dallas sorgerà uno dei distretti verdi più grandi del mondo

La grande metropoli di Dallas nel Texas, negli Stati Uniti, già rinomata per la sua sensibilità verso le tematiche ambientali, ha in serbo un nuovo progetto mirato a trasformare un'intera area urbana in un distretto verde. Con la realizzazione del Trinity river corridor, una vera e propria foresta che sorgerà intorno agli argini del fiume da cui prende il nome, la città ambisce a diventare sempre più verde e amica dell'ambiente fornendo ai cittadini e ai visitatori uno spazio all'interno del quale rilassarsi e riconnettersi con la natura.

Cos'è il Trinity river corridor

Tre aree per un unico distretto

Quanto è importante vivere in città verdi

Immagine di copertina: lo skyline di Dallas visto dal Stevens Park. ©Stevens Park