Mal’aria 2017 di Legambiente, 10 punti contro lo smog in città

Nei primi 25 giorni di gennaio ben 9 città italiane hanno sperato il limite giornaliero previsto per il pm10 più di 15 volte (il 40 per cento del numero consentito per tutto l'anno): il dossier Mal'aria 2017 di Legambiente inizia citando dati poco confortanti sull'inquinamento atmosferico. Dati che purtroppo non sorprendono perché confermano l'andamento registrato nel 2016, anno in cui ben 33 città italiane sono risultate fuorilegge con il livello di Pm10, prima fra tutte Torino (con 89 superamenti), seguita da Frosinone (85), Milano e Venezia (entrambe 73). Arrivati a questo punto, come affrontare allora il problema? L'associazione ambientalista ha provato a disegnare le città del domani basandosi su 10 proposte anti-smog e invitando Stato e amministrazioni del territorio ad attivarsi per attuarle.

I primi due punti del dossier Mal'aria 2017

Emissioni zero

Interventi su edifici e industrie