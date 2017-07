L’Ultima cena di Leonardo, storia e curiosità sul capolavoro fragile

Un capolavoro d'arte assoluto custodito a Milano, nell'ex refettorio di Santa Maria delle Grazie: l'Ultima cena di Leonardo da Vinci è l'opera che per prima ha rappresentato non semplicemente una scena religiosa ma anche i moti dell'animo dei suoi protagonisti. Il frutto del lavoro di un genio assoluto che soffre però da sempre per la sua grande fragilità. Una tappa obbligata per chi visita Milano.

Cenacolo vinciano, una fragile meraviglia

L'ultima cena di Leonardo da Vinci non è un affresco

Visitare il Cenacolo a Milano