Stati Uniti, il solare occupa più lavoratori di Apple, Google e Facebook messi insieme

Nella storia del settore energetico, l’ascesa del solare è una delle storie più sorprendenti. Poco più di dieci anni fa il fotovoltaico era una tecnologia poco sviluppata, utilizzata da pochi pionieri e con un scarso ritorno in termini economici. Lo sforzo ha ripagato. Oggi il solare è una realtà economica solida, con un fatturato che è aumentato di trenta volte in un decennio. Un trend destinato a proseguire anche nei prossimi anni, come ha messo in luce GTM Research nella sua ultima pubblicazione dal titolo “Global Solar Demand Monitor”.

Quasi tre milioni di occupati per il solare

La domanda di solare cresce e i costi diminuiscono

Il solare crescerà anche nel 2017