Le vacanze sono un'occasione d'oro per rigenerare corpo e spirito, immergendosi nella natura per conoscerla da punti di vista sempre nuovi. Soprattutto per i bambini le esperienze all'aria aperta sono spesso le più emozionanti e benefiche. Ecco perché un campo estivo o una vacanza green per tutta la famiglia, che sia al tempo stesso educativa e divertente, è sicuramente uno dei regali più belli che possiamo fare ai nostri figli. L'Italia, con la sua immensa varietà paesaggistica, offre tantissime opportunità davvero interessanti, ma anche altri Paesi offrono idee uniche.

Vacanze da cowboy e avventure marine con Wwf NaTuRe

L’ambientalismo divertente di Legambiente mondi possibili

Vacanze steineriane nella Casa del bosco

Le Settimane verdi del Parco regionale di Montevecchia

Case sugli alberi, castelli e notti in una bolla

La vacanza alternativa della Libera università di Alcatraz