Lanciata nel 2009, la sezione Green Job di InfoJobs.it – canale dedicato alle offerte e alla ricerca di occupazione – ha visto una costante crescita, nell'ordine del 10 per cento l'anno. La green economy e i lavori "verdi", insomma, si sono dimostrati solidi e in crescita, superando indenni anche momenti che sono stati molto difficili per l'economia del nostro Paese. Ma, nell'ormai affollato panorama dei green jobs, quali sono le figure più ricercate e le offerte più numerose?

