Ups punta sul triciclo elettrico per le consegne dei pacchi

La società di consegne Ups allarga la flotta con un nuovo triciclo elettrico. Ora Portland, capitale dello Stato americano dell'Oregon, può testare questo prototipo di e-bike che potrebbe essere utilizzato anche in altre città degli Stati Uniti, grazie alle sue caratteristiche adatte alle consegne. Lo sviluppo del settore delle consegne con le e-bike è parte della nuova strategia intrapresa da Ups per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e gas a effetto serra, in un contesto in cui la popolazione delle città e l'e-commerce sono in costante aumento, così come in crescita sono il traffico, l'inquinamento acustico e la qualità dell'aria, tutte sfide da affrontare anche da parte delle aziende.

Come nasce l'idea di Ups di usare il triciclo elettrico per le consegne

E-bike per consegne: come funziona il triciclo elettrico di Ups