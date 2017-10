Bnp Paribas non finanzierà più gas e petrolio da scisto e sabbie bituminose

La francese Bnp Paribas, una delle banche più grandi d’Europa, non finanzierà più nessuna azienda che abbia a che fare con petrolio e gas “non convenzionali”. Porte sbarrate dunque a chiunque lavori nella produzione, nel trasporto e nel commercio di combustibili fossili estratti tramite il fracking o dalle sabbie bituminose. In questa categoria, quindi, sono compresi anche gli oleodotti e i gasdotti tanto benvoluti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, o i terminal per l’esportazione di gas naturale liquefatto. Dovranno bussare altrove anche le società che vogliono avviare progetti petroliferi nell’Artico. È stata la banca a dare l'annuncio, tramite una nota pubblicata l'11 ottobre.

Perché Bnp Paribas ha detto basta

Spazio alle energie rinnovabili

“Le altre banche seguano quest’esempio”

