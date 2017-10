Il contributo delle rinnovabili sarà determinante nella riduzione delle emissioni di CO2 e nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi sul clima, ossia limitare l'aumento delle temperature entro i due gradi. Non solo, ma la transizione energetica porterà un aumento del Pil globale dello 0,8 per cento, creando più lavoro di quanti se ne perderanno nell'industria dei combustibili fossili.

"The energy transition is not only technically feasible, but also affordable & brings an array of economic benefits"—@IRENA Chief #betd2017 pic.twitter.com/N7rWgvMMVx