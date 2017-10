Claudio Marchisio. Tutti giochiamo un ruolo fondamentale per battere i cambiamenti climatici

Atleta gentiluomo, definito “concreto e discreto” per la cura e la delicatezza che mette in campo, e soprattutto fuori. Da sempre interessato alla sostenibilità sociale e ambientale. Claudio Marchisio, classe 1986, nato a Torino e calciatore della Juventus da oltre vent’anni, è riuscito col tempo a catturare l’attenzione anche di chi di calcio ci capisce ben poco grazie al suo modo di essere e di fare. Non è un caso, infatti, se è tra i calciatori italiani più seguiti sui social network (è molto abile a usare un mezzo elegante quale Twitter, il suo account è seguito da quasi 1,8 milioni di follower) dove spesso pubblica le sue considerazioni su temi di attualità senza timore di “troll” o “hater”: dai migranti ai cambiamenti climatici. Ed è proprio sui social che abbiamo contattato Marchisio, ed è proprio sul clima che lo abbiamo intervistato. Il post che ha attirato la nostra attenzione conteneva una domanda semplice quanto efficace: “È ancora possibile negare i cambiamenti climatici?”.