Come possiamo indebolire e sconfiggere le guerre del petrolio

Lo Stato Islamico si sovvenziona soprattutto con le vendite in nero del petrolio del Medio Oriente. Ora sta per prendere il controllo del quello della Libia. Ancora una volta è il petrolio che rischia di mettere in moto guerre e incrinare la pace nel mondo. Oltre alle tensioni politiche, al terrorismo, e alla diffusione delle armi, il petrolio è anche causa dell'aumento delle emissioni di CO2 in atmosfera, dell'inquinamento, di disastri ambientali come la marea nera nel golfo del Messico. Per questo vi chiediamo come possiamo indebolire e sconfiggere i conflitti guidati dal petrolio? Abbiamo un obiettivo comune: creare un mondo sano, giusto e sostenibile. Dal 2000 ci abbiamo messo tutto l’impegno possibile, siamo diventati una voce importante e il desiderio ora è condividere ancora di più le scelte e le azioni. C’è bisogno di unirsi tutti per decidere insieme e agire.