Cosa faranno gli Stati Uniti alla Cop 23

“Che fanno gli americani?”. La domanda riecheggia nei corridoi della Cop 23 di Bonn. Nel corso delle due settimane di negoziati aperte ieri in Germania, infatti, gli occhi di delegati, osservatori e operatori dell’informazione presenti alla Cop 23 saranno inevitabilmente puntati sulla delegazione degli Stati Uniti. Cosa faranno i suoi componenti, alcuni dei quali erano presenti anche alla Cop 21 del 2015, al termine della quale fu raggiunto l’Accordo di Parigi? Seguiranno il lavoro compiuto finora? Manterranno una posizione neutrale, nonostante le scelte del governo di Washington? O si comporteranno da “falchi”, cercando di sabotare i negoziati, convincendo magari altre nazioni a seguirli? Difficile immaginare che i rappresentanti di Washington possano agire in autonomia rispetto alle indicazioni, chiarissime, fornite dal presidente Donald Trump, che ha fatto sapere di voler abbandonare il processo avviato due anni fa. Eppure non tutte le informazioni fornite dalla stessa amministrazione appaiono coerenti con la politica “climatoscettica” del miliardario americano.

Un rapporto della Noaa contraddice le indicazioni di Donald Trump

“La delegazione degli Stati Uniti seguirà Trump”. “Ma dicono di voler essere costruttivi”