Al via a Bonn la Cop 23. Nel 2017 nuovi record per i cambiamenti climatici

CO2 in aumento nell’atmosfera terrestre, crescita del livello degli oceani, temperature a livelli record e moltiplicazione dei fenomeni meteorologici estremi. Il 2017 non è ancora concluso ma viene già dipinto dall’Organizzazione meterologica mondiale (Omm) come un anno, l’ennesimo, capace di dimostrare quanto i cambiamenti climatici siano già presenti.

“Il 2017 sarà probabilmente uno dei tre anni più caldi della storia”

WMO releases climate statement at start of #COP23 Monday. @CopernicusECMWF shows global warmth continued in October https://t.co/VW3dEsFfHU pic.twitter.com/y66WoTLHks — WMO | OMM (@WMO) 5 novembre 2017

Nel 2016, registrati già 23 milioni di profughi climatici

I cambiamenti climatici in cifre

Levels of carbon dioxide (C02) surged at “record-breaking speed” to new highs in 2016, @WMO announced on Monday.https://t.co/4QevUH2RrD pic.twitter.com/FFo6fWVVRg — UN News (@UN_News_Centre) 4 novembre 2017