DiCaprio e il Messico insieme per salvare la vaquita

Per la vaquita (Phocoena sinus), forse, c’è ancora una flebile speranza. Si stima che appena trenta esemplari separino questo minuto cetaceo, il più piccolo e minacciato del pianeta, dall’estinzione. La vaquita, termine che in spagnolo significa “piccola mucca”, è una focena, un mammifero marino simile ad un delfino, che vive solo in un’area ristretta nella parte settentrionale del Golfo della California, in Messico. Questa specie, scoperta solo negli anni Cinquanta del secolo scorso, è stata sterminata delle cosiddette “catture accidentali”. Si ritiene che ogni anno tra i 40 e gli 80 individui anneghino intrappolati nelle reti da pesca. Per tentare di salvare la specie è intervenuto Leonardo DiCaprio, attore dalla spiccata coscienza ambientalista, che ha stretto un accordo con governo del Messico e la Fondazione Carlos Slim per la salvaguardia della vaquita.

Come proteggere la vaquita

Un sostegno alle comunità

Honored to work w/ President Nieto (@EPN) & Carlos Slim to ensure the future viability of marine life in the Gulf. https://t.co/QxRoL08Nd8 — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 7 giugno 2017

Perché la vaquita è a un passo dall’estinzione

L’impegno del Messico

Le altre strategie per salvare la vaquita