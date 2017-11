La lunga strada per correre la maratona. Le donne che hanno fatto la storia

In cinquant’anni siamo passati dai medici che pensavano che le donne non fossero fisicamente in grado di correre la maratona, che fosse addirittura pericoloso per la loro salute, ad atlete che stabiliscono record inarrivabili anche per i colleghi maschi. È davvero ispiratrice e a tratti inaudita la storia delle prime donne che hanno deciso di correre i 42 km. Le prime a farlo hanno dovuto ricorrere a travestimenti, trucchi e sotterfugi, o perfino resistere a violenze e placcaggi da parte degli uomini.

Julia Chase-Brand

Bobbi Gibb

Kathrine Switzer

Nina Kuscsik

Joan Benoit Samuelson

Grete Waitz

Derartu Tulu

Paula Radcliffe