Dove puoi vedere il bisonte europeo

Per una volta, una buona notizia che riguarda una specie in via d'estinzione, quella del bisonte europeo, considerato ormai estinto in natura dal 1927 e completamente assente dai boschi tedeschi da quasi trecento anni. Nei boschi attorno alla città di Bad Berleburg, nella Renania settentrionale-Westfalia, infatti, sono stati appena reintrodotti e lasciati vivere in condizione semi selvaggia nove esemplari della specie. Il tutto è frutto di un innovativo programma di conservazione finanziato dal governo di Berlino nella tenuta di proprietà del principe Richard di Sayn-Wittgenstein-Berleburg, un territorio grande quanto metà dell'isola di Manhattan e che ospita anche 300 mufloni, 400 cervi, 600 cinghiale e diversi caprioli.