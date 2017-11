L’Ecuador ha raccolto 300 milioni per lo Yasunì

Circa un anno fa l'Ecuador aveva chiesto un contributo internazionale a vari settori della società per raccogliere fondi ed evitare di sfruttare le risorse petrolifere presenti nel sottosuolo del parco nazionale Yasuni, uno dei luoghi con più biodiversità al mondo che si estende per 1870 chilometri quadrati. Lo sfruttamento del giacimento petrolifero avrebbe comportato una devastazione dell'habitat naturale e l'emissione in atmosfera di oltre 400 milioni di tonnellate di CO2.

Questa settimana il governo di Quito ha annunciato di aver raccolto 300 milioni di dollari (pari all'8 per cento del totale) in grado di far partire progetti alternativi per lo sviluppo di energie rinnovabili, riforestazione, sostegno alla comunità. Il parco, infatti, ospita due tribù isolate di indiani e si stima sia rifugio per una varietà di specie animali e vegetali senza eguali sulla Terra. In sei chilometri quadrati di superficie sono state trovate 47 specie diverse di rettili e anfibi, 550 uccelli, 200 mammiferi e altre specie di pipistrelli e insetti ancora sconosciute nell'emisfero occidentale.