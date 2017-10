Salam Center: la nuova missione africana di Emergency

Dal 2007 esiste un ospedale gratuito, eccellente e anche ecologico che ha curato oltre 1600 pazienti. Non siamo in Svizzera, ma in Sudan, il più grande Stato dell'Africa e uno dei più tormentati da una guerra civile che dura da oltre vent'anni.

Al Salam Center non solo sudanesi, non solo bambini

Il Salam Center è anche eco-sostenibile

Il progetto si estende anche ai Paesi confinanti