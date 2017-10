I treni in Francia diventano più verdi. Grazie ai green bond

La Société Nationale des Chemins de fer Français (Società nazionale delle ferrovie francesi, Sncf) è entrata a far parte delle quindici più importanti aziende dal mondo in termini di emissioni di green bond. Le “Ferrovie dello stato” transalpine - che gestiscono l’intera rete presente sul territorio della nazione europea, per un totale di circa 30mila chilometri di binari - hanno infatti lanciato tre obbligazioni verdi per un totale di 2,65 miliardi di euro.

Progetti finanziati tramite green bond : la Sncf punta sulla trasparenza

Green bond : l'opération transparence de la SNCF - Les Echos https://t.co/xgy01zynMx — Etienne Roché (@etienneroche) 21 ottobre 2017

“Eviteremo emissioni di CO2 per quasi 3 milioni di tonnellate”