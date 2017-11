Il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro

La letteratura ha un potere immenso, semplici simboli convenzionali uniti in una certa maniera come in una formula alchemica danno vita a risultati sorprendenti, capaci di generare rivoluzioni non meno potenti di quelle dettate dalla scienza. Prendiamo ad esempio Primavera silenziosa, libro del 1962 di Rachel Carson. Questo saggio è riuscito a modificare il corso della storia dando il via alla nascita di un forte movimento ambientalista. "Questo libro è la prova innegabile di quanto il potere di un'idea possa essere di gran lunga più forte del potere dei politici", ha scritto Al Gore, ex vicepresidente degli Stati Uniti e vincitore del premio Nobel per la pace. Il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore indetta dalla conferenza generale dell’Unesco. La scelta della data è simbolica e di grande effetto, proprio in questa data, infatti, nel 1616, sono morti tre giganti della letteratura mondiale come Cervantes, Shakespeare e Garcilaso Inca de la Vega. L’obiettivo della Giornata, nata nel 1996, è quello di promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Il messaggio è rivolto principalmente ai giovani che, tramite la parola scritta, possono ripercorrere le gesta delle donne e degli uomini che hanno contribuito al progresso sociale e culturale dell’umanità. "L'alfabetizzazione è la porta che conduce alla conoscenza, indispensabile per l’autostima e la responsabilizzazione dell’individuo. I libri, in tutte le forme, svolgono un ruolo essenziale”, ha dichiarato Irina Bokova, direttore generale dell'Unesco. In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore del 2015 Incheon, in Corea del sud, è stata eletta Capitale mondiale del libro. Ogni anno l’Unesco e le organizzazioni internazionali che rappresentano i tre principali settori dell’industria del libro, editori, librai e biblioteche, decidono la città alla quale assegnare questo ruolo per un anno. La città di Incheon è stata scelta, secondo il comitato selezionatore, per premiare il suo programma volto alla promozione della lettura tra le persone e i gruppi più vulnerabili della popolazione. Salite a bordo della Pequod e sfidate il mare in tempesta insieme al capitano Achab, provate a compiere il delitto perfetto in compagnia di Rodion Romanic’ Raskòlnikov o ribellatevi all’autorità con Guy Montag. Aprite la vostra mente a quel magico universo fatto di carta e inchiostro.