Il pianto dell’elefante liberato dopo 50 anni di catene

Questa storia è in grado di abbattere ogni barriera e differenza fra specie, non importa a che specie tu appartenga, sei nato per essere libero e una vita in catene è una delle pene più atroci. Questa è la storia di Raju, un esemplare di elefante indiano che ha vissuto in catene oltre cinquant’anni della sua vita, sfruttato dal suo proprietario per elemosinare nelle strade dell’India. La prigionia di Raju è stata interrotta grazie all’intervento di Wildlife Sos, una organizzazione di difesa degli animali che ha sede in India e a Londra. Quando gli attivisti hanno tolto i grossi ceppi dalle zampe dell’animale è successo qualcosa di inaspettato, il viso dell’elefante si è rigato di grosse lacrime, il pachiderma ha pianto per la ritrovata libertà. Secondo le ricostruzioni Ruju sarebbe stato strappato alla madre, al suo branco e alla giungla quando era ancora un cucciolo e nell’ultimo mezzo secolo ha avuto 27 proprietari che lo hanno usato per mendicare, addestrandolo a raccogliere con la proboscide le monetine dei turisti.