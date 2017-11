Marco Colombo. Fotografo per mostrare la meraviglia della natura

Marco Colombo è un cercatore di tesori. Il ventottenne naturalista, fotografo e divulgatore scientifico non va però a “caccia” di tesori convenzionali, bensì di quell’inestimabile ricchezza rappresentata dalla biodiversità italiana, in particolare, per il suo ultimo libro, di quelle creature che popolano fiumi, laghi e aree umide, gli ambienti più minacciati della penisola e che ospitano specie rare ed endemiche.