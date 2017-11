L'Irlanda sta preparando il terreno per quella che potrebbe essere una svolta epocale: fare in modo che nemmeno un euro del fondo sovrano del Paese finisca per finanziare carbone, petrolio e gas naturale. È quanto prevede il Fossil Fuel Divestment Bill 2016, che è stato approvato dal parlamento di Dublino.

We are delighted that the Irish Parliament has voted the #FossilFuel #Divestment Bill 2016 through the second stage in the Dáil. #fossilfree pic.twitter.com/kvZ7eUntbt