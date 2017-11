“La comunità mondiale è unita. Nessuno dovrebbe dubitare che la stragrande maggioranza dei cittadini statunitensi sono determinati per mantenere gli impegni presi a Parigi e sa che i cambiamenti climatici sono reali”. L’ultimo discorso del segretario di stato statunitense John Kerry sui cambiamenti climatici tenuto alla conferenza sul clima di Marrakech (Cop 22) è stato accolto da un primo, intenso applauso. Come se fossero i titoli di coda di una serie tv durata otto stagioni, Kerry inizia con i ringraziamenti. Ricorda tutti i principali attori che hanno portato prima alla firma e poi alla ratifica in tempi record dell’Accordo di Parigi, il trattato internazionale sui cambiamenti climatici. Il primo accordo globale che indica come obiettivo la stabilizzazione dell’aumento delle temperature medie globali ben al di sotto dei 2 gradi centigradi, con uno sforzo di rimanere entro 1,5 gradi, e di arrivare a emissioni nette zero entro la seconda metà di questo secolo.

