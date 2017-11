Qatar 2022. Dietro lo sfarzo dei Mondiali di calcio si celano corruzione e sfruttamento

I Mondiali di calcio del 2022, uno degli eventi sportivi più importanti del prossimo decennio, saranno ospitati dal Qatar. La candidatura araba ha battuto quella degli Stati Uniti nel 2010, in un processo di selezione che sarebbe stato minato dalla corruzione. Un altro scandalo riguarderebbe la violazione dei diritti umani nei cantieri edili qatarioti. Il piccolo paese ricco di giacimenti di petrolio ha il pil pro capite più alto al mondo. Ciononostante, i milioni di immigrati che stanno costruendo le infrastrutture dei Mondiali lavorano e vivono in condizioni indegne, costretti in un sistema conosciuto come kafala, paragonabile alla schiavitù.