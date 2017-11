Come stanno i mari e gli oceani del mondo

Il nostro pianeta, visto dal cielo, è una sfera blu circondata da un sottile rivestimento di liquidi e gas, che crea una fragile membrana di vita. A dispetto del suo nome, infatti, il 71 per cento della Terra è ricoperto da acqua, gli oceani svolgono funzioni indispensabili per l’equilibrio globale e per la nostra sopravvivenza. Immagazzinano oltre il 90 per cento del calore prodotto dall’uomo regolando il clima, ospitano un’incredibile biodiversità, forniscono sostentamento a milioni di persone e veicolano il 90 per cento dei commerci mondiali. Nonostante la loro importanza l’impatto dell’uomo sta distruggendo questi ecosistemi, minacciati dall’aumento delle temperature, dall’inquinamento e dallo sfruttamento scriteriato. Oggi, grazie allo sforzo di ottanta scienziati, possiamo conoscere con più precisione lo stato di salute dei “nostri” oceani.

Lo stato degli oceani

Conoscere e proteggere

Oceani più caldi e più acidi

Temperature anomale

Un documento di riferimento per la futura politica degli oceani