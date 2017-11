Refugees Welcome è l’Airbnb per i rifugiati. E l’Europa apre le porte, di casa

È stato definito "l'Airbnb per i rifugiati”. Refugees Welcome, in lingua originale tedesca Flüchtlinge Willkommen, è un sito web senza scopo di lucro che dà la possibilità ai rifugiati di mettersi in contatto con persone che offrono le proprie stanze libere. In Germania è già attivo da novembre 2014 e in Austria da gennaio 2015, e ha permesso a circa 140 rifugiati provenienti da ventuno paesi diversi di trovare un posto dove stare.