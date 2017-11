I risparmiatori responsabili in Italia sono sempre di più, ma serve chiarezza

La sostenibilità entra sempre di più nelle abitudini, negli interessi e nei comportamenti degli italiani. Fatto 100 il totale di chi investe una parte del proprio denaro, potenzialmente i risparmiatori responsabili sono ben 45. Ma quel potenzialmente significa che l'interesse non si traduce automaticamente in scelte d’investimento, anzi. Nei fatti, la crescita degli investimenti sostenibili nel nostro paese si rivela costante ma lenta. A frenare i risparmiatori è l’incertezza, dovuta alla mancanza di informazioni e al perdurare di alcuni falsi miti (come quello per cui investire in modo sostenibile significhi sacrificare i profitti, ormai smentito da innumerevoli studi). La sfida, dunque, sta tutta nella comunicazione e nel coinvolgimento degli operatori finanziari e dei consulenti sui temi della sostenibilità. È questo, in poche righe, il messaggio che emerge dalla ricerca Il risparmiatore responsabile in Italia, presentata l’8 novembre a Roma nell’ambito della Settimana SRI.

La ricerca sui risparmiatori responsabili in Italia

Chiarezza, trasparenza e sicurezza al primo posto

#settimanasri #day1 Arianna Lovera "56% dei risparmiatori italiani ritiene che prodotti #SRI consentano di ottenere migliori profitti" pic.twitter.com/YwLESpEFCM — Finanza Sostenibile (@ItaSIF) 8 novembre 2017

Le tematiche Esg sono sempre più importanti

settimanasri #day1 Il SottSeg @PPBaretta commenta i dati: "importante crescita dell'interesse di cittadini e imprese per sostenibilità" pic.twitter.com/ojZEXA4WU9 — Finanza Sostenibile (@ItaSIF) 8 novembre 2017

Potenzialmente, i risparmiatori responsabili sono 45 su 100

La Settimana SRI, per scoprire una finanza diversa

#settimanasri Un successo la giornata di apertura sui risparmiatori retail: grazie a sponsor, relatori, partner e al numeroso pubblico! pic.twitter.com/HSPsOUNbjE — Finanza Sostenibile (@ItaSIF) 8 novembre 2017