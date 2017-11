Rossella Muroni. Con il lupo, recuperiamo la cultura della convivenza

O lo ami o lo odi, il lupo (Canis lupis italicus) è l’animale più discusso d’Italia. Il conflitto tra uomini e lupi affonderebbe le radici nell’anno Mille, quando, complici l’aumento demografico e la progressiva distruzione delle foreste, gli spazi vitali delle due specie si avvicinarono come non mai. In Italia fino al 1971 il lupo era cacciabile in qualsiasi stagione e con ogni mezzo, questa caccia indiscriminata portò la specie sul baratro dell’estinzione, sopravvivevano in natura appena un centinaio di esemplari. Dopo una spettacolare ripresa demografica oggi il lupo rischia nuovamente di essere cacciato legalmente.