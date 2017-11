Tree climbers. I nuovi custodi degli alberi

Guardare il mondo dal punto di vista degli alberi. Potrebbe essere questo la descrizione in pochissimi caratteri della professione del tree climber. Un green job che presto diventa uno stile di vita. Dove è l'albero ad essere il protagonista, e chi arrampica diventa un ospite, che lo studia, lo osserva, lo rispetta. Arrampicarsi sugli alberi fa parte del nostro codice genetico, prima ancora di diventare Homo sapiens e prima ancora di “conquistare” le ampie distese africane. La tecnica vera e propria dell'arrampicata con le corde, nasce invece negli Stati Uniti negli anni '20 del secolo scorso, approdando in Europa grazie ad Inghilterra, Germania e gli altri Paesi del Nord. In Italia è una pratica relativamente giovane e ad oggi si contano poco più di 700 tree climbers certificati in tutta Italia.

Vista dalla chioma. ©RiccardoFerrari

Riccardo Ferrari, prima di arrampicare un esemplare maestoso. ©RiccardoFerrari

Credo che nella sola architettura di un albero si nascondano i misteri della natura

I tree climbers in azione. ©StefanoLorenzi

Stefano Lorenzi durante una manovra. ©StefanoLorenzi