Il 19 novembre è il World toilet day, la Giornata mondiale che ha l’obiettivo di sensibilizzare e mobilizzare le persone di tutto il mondo sul tema dei servizi igienici. L’iniziativa è stata istituita nel 2001 dall'Organizzazione mondiale della toilette, guadagnando nel corso degli anni sempre più riconoscimento a livello globale. Nel 2013 l’Organizzazione delle Nazioni Unite, infatti, ha approvato una risoluzione che stabiliva che la celebrazione diventasse una giornata mondiale ufficiale dell’Onu.

The humble toilet saves lives. We believe all families should have access to their own toilet. RT if you agree! 💧🚽💧@UNICEFDRC pic.twitter.com/kBg8xbckV6