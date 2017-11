Da alcuni anni le mele si piazzano tristemente in cima alla classifica deimaggiormente da pesticidi e con più residui chimici sulla buccia. Ne sono stati rilevati fino a 40 diversi; gli antiparassitari sono stati riscontrati. Uno studio svizzero pubblicato negli atti delha riscontrate nelle mele bio un maggior contenuto di potassio (+31 per cento) e di fenoli (+19 per cento, perlopiù). In tutti i campioni, inoltre, la polpa era più salda e saporita. Le mele sono quindi frutti da comprare bio.