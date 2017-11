Stella McCartney, Hugo Boss, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, H&M, Bershka, American Apparel, ASOS ed Elisabetta Franchi. A questa lista di marchi che hanno deciso di non utilizzare pellicce animali nei loro prodotti, si aggiunge un nuovo componente. Stiamo parlando di Armani, una casa di moda italiana che opera da oltre 40 anni in tutto il mondo.

The Fur Free Alliance praises luxury brand @Armani for going fur free! #FurFreeArmani pic.twitter.com/3LtDNqYlmq