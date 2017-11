Addio all’auto a benzina? Entro il 2050 potrebbe diventare realtà

L'appello arriva direttamente da Parigi, durante i giorni del Cop21. A renderlo pubblico l'International Zero Emission Vehicle Alliance, iniziativa che vede impegnate 13 nazioni europee e nordamericane nella transizione verso la mobilità elettrica. La volontà dei Governi è di arrivare ad una flotta di veicoli interamente elettrici entro il 2050, mandando in pensione le auto a benzina. A sottoscrivere l'impegno Germania, Olanda, Norvegia e Regno Unito per l'Europa. California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, New York, Oregon, Rhode Island e Vermont negli Stati Uniti e Quebec in Canada. La transizione globale verso l'elettrificazione dei trasporti potrebbe ridurre l'impatto sul clima del settore dei trasporti di oltre 1 miliardo di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno entro il 2050, riducendo le emissioni dei veicoli a livello mondiale di circa il 40 per cento. Secondo il rapporto pubblicato dall'Icct (International council on clean transportation), “Global Climate Change Mitigation Potential from a Transition to Electric Vehicles”, l'obiettivo posto dai vari Governi è di arrivare a 30 milioni di veicoli elettrici entro il 2025.