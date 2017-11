Consigli naturali per capelli più belli

Olio, prezzemolo, rame, zinco possono aiutare a mantenere i capelli in salute. Ecco qualche buon consiglio naturale per proteggerli, curarli e ripararli. Olio di lino Una coccola speciale per i capelli secchi che si sfibrano. L'olio va massaggiato sul cuoio capelluto per pochi minuti. Poi lo shampoo. Limone In caso di eccesso di sebo e forfora il succo di limone puro va lasciato sui capelli per 15 minuti, il tutto deve essere avvolto da un asciugamano. Poi si passa al lavaggio.

tocoferolo beta e

tocoferolo gamma,

fillochinone (vitamina K). Si può applicare mezzora prima dello shampoo.