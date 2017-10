Bogotá

La città di Bogotá ha potuto riscoprire modi di vivibilità nel nuovo millennio attraverso la leadership e la visione di un sindaco, Enrique Penalosa, che dal 1998 al 2001 ha trasformato la viabilità cittadina introducendo piste ciclabili e un sistema di trasporto urbano dal nome TransMilenio. Per Penalosa l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei bogotani si basava anche sul "rinnovamento dello spirito civico nelle persone". Introdurre pratiche che stimolano ad adottare abitudini sostenibili è un gioco di equilibrio perché richiede non solo la partecipazione delle persone ma anche la loro convinzione. Penalosa ha investito nella divulgazione e comunicazione del suo ambizioso progetto a favore di una maggiore eguaglianza tra gli abitanti. L'illuminato sindaco, conscio del fatto che solitamente le fasce di reddito più basso non hanno la percezione di aver diritto a scuole, biblioteche, piste ciclabili, aree verdi, ha sviluppato una visione che restituisse alla popolazione accesso alla propria città, in modo da acquisire dignità personale. Negli spazi pubblici come parchi, marciapiedi, piste ciclabili e piazze nasce la coesione sociale: sono luoghi dove "ricchi e poveri" possono incontrarsi e riconoscersi come "uguali". Il greenway di Bogotá è la risposta eco all'highway: nel primo sfilano persone in bicicletta, casco in testa e giacca fluorescente, nel secondo macchine con persone al volante. Questa pista ciclabile figura nelle strade larghe della città di Bogotá per ben trentacinque chilometri, separata e protetta. In città esistono 200 km di piste ciclabili, frutto di una precisa scelta di Penalosa, secondo cui la costruzione di nuove strade e autostrade non serve a diminuire il traffico urbano delle metropoli. Le piste ciclabili, invece, creano una corrente di aria pulita e stimolano non solo le gambe, ma anche la nascita di pensieri ecosostenibili. La percentuale della popolazione che si sposta in bicicletta in Bogotá è salita dallo zero al cinque per cento. Per restituire le strade cittadine agli abitanti è stata istituita la ciclovia della domenica, con le vie chiuse al traffico delle auto e aperte alle biciclette, ai pattini, agli skateboard, alle persone con i cani a passeggio. Vengono inoltre allestiti palchi nelle piazze e si può partecipare a lezioni di aerobica, stretching, ballo, movimento per bambini, inseriti in un'atmosfera di grande festa. A Bogotá, il TransMilenio, o Bus Rapid Transit (BRT), sposta 1,5 milioni di persone al giorno. Il vantaggio di questo sistema di trasporto, diventato icona della città ed esportato in altre metropoli del mondo come Città del Messico e Jakarta, è che la sua infrastruttura è meno dispendiosa di una metropolitana o un'autostrada. Il TransMilenio viaggia in corsie preferenziali e protette, è dotato di pensiline e sovrappassi, attraversa gran parte del territorio urbano fungendo da "raccordo sociale e materiale" tra centro e periferia. Salire sul TransMilenio è facile poiché le porte si aprono a livello del marciapiede. Con un biglietto prepagato a basso costo diventa accessibile e fruibile dai suoi destinatari. Inoltre, il livello basso di emissioni del TransMilenio ha permesso un accumulo di carbon credits, riconosciuti dall'ONU e vendibili sul mercato dell'emissions trading. Un progetto italiano, DESIS (Design for Social Innovation and Sustainability), frutto del lavoro di Ezio Manzini del Politecnico di Milano, ha messo radici anche in Colombia. Il DESIS di Bogotá promuove l'Innovazione Sociale, concetto che anima il progetto, e come spiega Manzini, nasce dalle esigenze delle persone e comunità di trovare nuovi modi di rispondere a questioni di sopravivenza e di sostenibilità. Il progetto valorizza le risorse umane, il potenziale delle persone di immaginare e creare nuove soluzioni attraverso la cultura, l'arte, e il design. DESIS Bogotá raccoglie scuole di design, organizza laboratori e mostre e dà risalto a progetti artistici come ad esempio il film-documentario Tumaco Pacifico (2008). A Cali, cittadina a sud di Bogotá, nasce il progetto Association Mujer Cabeza de Familia (Associazione Donne Capofamiglia) con l'obiettivo di creare un'economia per chi si trova a dover mantenere da soli una famiglia. Il progetto si basa su pratiche sostenibili come la raccolta differenziata, il riuso di materiali (per esempio il riciclo della carta per poi creare una gamma di prodotti vendibili) e la formazione. Il progetto ha inoltre dato vita a un ecovillaggio dal nome Nashira. DA VEDERE Al Mercado de la Concordia si trovano frutti tropicali come papaia, guava, mango ma anche (la domenica) un farmer's market dove assaggiare il piatto tipico di Bogotá, una zuppa a base di pollo, patate e un'erba andina guasca, cucinato dai campesinos. La Sala de la Ofrenda all'interno del Museo del Oro, con la sua forma circolare rappresenta il luogo dove i popoli pre-ispanici svolgevano riti sciamanici. Il quartiere La Candelaria con le sue case coloniali colorate e i balconi di legno è Patrimonio dell'Umanità Unesco. Qui si concentrano teatri, biblioteche, musei. Il museo Botero dove, oltre ai quadri dell'artista, si possano ammirare maestri del '900 come Picasso, Mirò, Dali, Chagall. BIGINO La passione per la vita a Bogotá si riscontra nell'apprezzamento degli spazi per la convivialità: piazze, parchi, piste ciclabili e pedonali, la ciclovia di domenica, lezioni di stretching e ballo dal palco, creano luoghi di ricreazione, ma anche di condivisione e incontro. Bogotá è anche la città della mobilità sostenibile essendo all'avanguardia per la destinazione di risorse in campo ecologico. Poco costoso da usare e mantenere, organizzato in modo intelligente, con emissioni CO2 bassissime, il TransMilenio è stato la soluzione ingegnosa di un sindaco impegnato e coraggioso che all'inizio di questo millennio ha trasformato la sua città, rendendola più fruibile a tutti. Inoltre, puntando sulla valorizzazione delle risorse umane, ha investito in scuole, librerie e luoghi di cultura. COSA CI PIACE Visitare il Centro Cultural Gabriel García Márquez. Articolato, sinuoso, spazioso, con specchi d'acqua, l'edificio è costruito nel mattone tipicamente usato dal suo architetto, Rogelio Salmona. www.fce.com. Gustare le empanadas de quinua, la specialità del ristorante vegetariano Quinua y Amaranto, che si trova nei vicoli della Candelaria ed è gestito da cuoche sempre indaffarate nella bella cucina a vista. Calle 11, La Candelaria. Bere un buon caffè equosolidale al Cafè Juan Valdez, catena che si trova a Bogotá e nel mondo. www.juanvaldezcafe.com Assaggiare il Canelazo, il drink conviviale e caldo delle Ande composto da panela (succo di canna da zucchero), cannella e lime, cui può essere aggiunto rum o aguardiente (alcool di canna da zucchero).