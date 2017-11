A Bolzano si noleggiano auto ad idrogeno grazie al progetto HyFive

Completato il primo viaggio in auto ad idrogeno da Monaco di Baviera a Bolzano. A percorrere il tragitto un cliente che ha noleggiato una tra le 10 Hyundai ix35 Fuel Cell messe a disposizione dall'Iit (Istituto per l'innovazione tecnologica) di Bolzano. Il servizio è attivo dallo scorso agosto, dopo che a giugno 2014 è stata inaugurata la prima stazione di rifornimento di idrogeno in Italia.

Tutte le immagini via Istituto per l'innovazione tecnologica di Bolzano