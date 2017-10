Cos’è il bonus verde 2018, come funzionano gli incentivi fiscali per giardini e terrazzi

In questi giorni caratterizzati da elevati tassi di inquinamento nella maggior parte dei centri urbani del Nord Italia si accende un barlume di speranza per l’anno nuovo: il governo ha da poco annunciato l’entrata in vigore del "bonus verde" per la creazione e la riqualificazione di giardini, terrazzi e aree verdi condominiali o privati. Il presidente della Federazione di prodotto florovivaistico di Confagricoltura, Francesco Mati, ha infatti precisato che a partire dal 2018, “chi ha una casa con giardino dove fare grosse potature, o ha una siepe malata da sostituire con una sana, o anche un impianto irriguo da installare o sostituire” potrà usufruire di nuove agevolazioni sotto forma di sgravi fiscali.

